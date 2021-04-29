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    13:30, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Улицу Достык перекрыли в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане будут проведены работы по нанесению дорожной разметки на улице Достык. В связи с этим будет перекрыта часть улицы Достык от проспекта Мәңгілік ел до улицы Акмешит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан 29 апреля текущего года по улице Достык будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки. В этой связи участок улицы Достык от пр. Мангилик Ел до ул. Акмешит будет перекрыт частично, а также участок от ул. Акмешит до пр. Туран будет перекрыт полностью поквартально. Работы будут проводиться с 9:00 до 22:00 часов.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.


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