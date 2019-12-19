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Уличные видеокамеры для снижения преступности устанавливают в ВКО

19 Декабря 2019 16:15
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Уличные видеокамеры для снижения преступности устанавливают в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Аягоз Восточно-Казахстанской области устанавливают на улицах камеры видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима Аягозского района Дилдабека Оразбаева.

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«Мы совместно с руководством полиции провели мониторинг, где чаще всего происходят правонарушения, и там установили камеры видеонаблюдения. Всего было установлено свыше 40 камер. Деньги были выделены из местного бюджета. При этом уличное освещение решено было не отключать до самого утра. В результате принятых мер сразу снизилась преступность в городе», - отметил во время пресс-конференции в Семее Д. Оразбаев.


Установка видеокамер в Аягозском районе будет продолжена и в 2020 году. Цифровым оборудованием оснастят село Актогай, где проходит железная дорога. В ауле установят 15-20 видеокамер.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Орал Ерланулы

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