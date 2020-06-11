Уличные туалеты при школах в Жамбылской области полностью ликвидируют к новому учебному году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области принимают меры по обеспечению безопасности детей в учреждениях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При обсуждении проблем инфраструктуры региона на совещании в облакимате глава региона Бердибек Сапарбаев напомнил, что до сентября этого года стоит задача обеспечить все школы видеонаблюдением и туалетами внутри зданий. К новому учебному году школы всех населенных пунктов Жамбылской области, как в городах, так и в сельской местности, должны обеспечить безопасность детей.

Напомним, меры по обеспечению безопасности детей в учреждениях образования в Жамбылской области начали принимать после трагического случая, произошедшего в ноябре 2019 года в школе Тараза. Досудебное расследование тогда началось по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления - изнасилования несовершеннолетней. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судимый и освобожденный условно-досрочно за подобное преступление.

Отметим, что в 2018 году было поручение Главы государства, согласно которому для обеспечения безопасности детей в стране принимаются меры по стопроцентному обеспечению школ и детских садов камерами видеонаблюдения. В Жамбылской области к концу 2018 года видеокамеры были установлены в 90% школ, к концу 2019 года - 435 из 442 школ региона имели видеокамеры (98%). Государственные детские сады региона оснащены видеонаблюдением стопроцентно.

«Концепция «слышащего государства», инициированная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, подразумевает оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан. Для решения проблем жителей конкретные задачи, поставленные мною, должны быть выполнены вовремя», - сказал на совещании Бердибек Сапарбаев.