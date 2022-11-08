Уличные травмы за три дня получили более 50 человек в Петропавловске
По информации пресс-службы управления здравоохранения, в первый день снегопада, в субботу, 4-го ноября, в травмпункт обратились сразу 22 человека. Девять – с растяжениями и ушибами, семь – с переломами. В том числе у одного горожанина диагностировали перелом позвоночника.
В воскресенье и понедельник с уличными травмами на прием попали еще 16 и 15 человек, соответственно. Ушибы и растяжения получили 18 петропавловцев, переломы – семь человек.
Госпитализировали за три дня с травмами пятерых жителей города.
Коммунальные службы Петропавловска продолжают борьбу с последствиями снегопада. Аким города Руслан Анбаев на своей странице в Instagram каждый день публикует информацию об уборке улиц. По его данным, минувшей ночью на улицы выходили 100 единиц техники.