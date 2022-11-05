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Уличные мошенники орудуют в Алматы

5 Ноября 2022, 17:13
Уличные мошенники орудуют в Алматы
5 Ноября 2022, 17:13

Уличные мошенники орудуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция мегаполиса предупредила алматинцев об уличных мошенниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По сведениям управления дознания ДП города Алматы, злоумышленники пользуются доверчивостью и отзывчивостью горожан.

«Схема следующая: молодой человек подходит к потенциальной жертве и сообщает о беде, приключившейся с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения воспользоваться его карточным счетом, куда, якобы, его родители должны отправить ему денежные средства. На самом деле отправитель перевода – соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счет отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества», – рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

В этой связи, полицейские Алматы рекомендуют принять максимальные меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество от преступных посягательств:

– не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они не рассказали;

– не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом;

– не передавайте свои персональные данные третьим лицам;

– будьте более бдительными и менее доверчивыми.


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