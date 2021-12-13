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«Уличные концерты» классической музыки будут ежедневно проводить для жителей Актау

13 Декабря 2021 17:21
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«Уличные концерты» классической музыки будут ежедневно проводить для жителей Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Транслировать музыку в Актау будут благодаря установленным на улицах города рупорным громкоговорителям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодняшний день на улицах города установлено 650 громкоговорителей, которые используются для оповещения памятных дат, предупреждения горожан, музыкального сопровождения мероприятий.

«По многочисленным просьбам наших горожан, аксакалов мы решили организовать ежевечерние трансляции мировой и национальной классической музыки. Концерты будут проходить в то время, когда люди возвращаются с работы, учебных заведений. Польза классической музыки широко известна, мы уверены, что жители Актау и гости города оценят это нововведение», - отметил аким города Нурдаулет Килыбай.

Будет транслироваться мировая и национальная классическая музыка. В числе прочих кюи Мангистау, Курмангазы, Дины и Даулеткерея, а также будут звучать композиции Чайковского, Вивальди, Моцарта и других. Трансляция музыки будет проводиться ежедневно с 18:00 до 20:00.

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#Культура   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #Музыка  
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Автор:

Аида Абулханова

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