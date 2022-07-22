22 Июля 2022 16:36

Уличные грабители задержаны полицией Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы задержала двоих подозреваемых в грабеже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оба злоумышленника орудовали в людных местах и действовали практически по одной схеме: выискивали одиноко прогуливающихся молодых людей, незаметно от прохожих, применяя угрозу, отбирали у них имущество.

«Во всех случаях грабители были нацелены на завладение преступным путем сотовых телефонов и других гаджетов. Таким образом, их добычей стали три мобильных устройства и цифровые наручные часы. По указанным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые задержаны. Они взяты под стражу. Один из фигурантов ранее уже имел судимость за имущественное преступление, другой – уроженец Узбекистана, впервые привлекается к уголовной ответственности. Вещественные доказательства изъяты и в процессуальном порядке возвращены владельцам», – проинформировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

Спикер также обозначил, что личности задержанных проверяются на причастность к другим противоправным действиям.









Фото: polisia.kz