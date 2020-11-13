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Уличное освещение установили спонсоры в селе ЗКО

13 Ноября 2020 13:50
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Уличное освещение установили спонсоры в селе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Коллектив частной компании за счет собственных средств провел освещение в селе Амангельды Таскалинского района ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спонсоры – коллектив Чижинской сетевой компрессорной станции – установили уличное освещение в селе Амангельды Таскалинского района Западно-Казахстанской области. Теперь улицы села освещены в вечернее время суток, благодаря уличным фонарям. Освещение в селе было, но не на всех улицах, к тому же старые фонари светили очень тускло и, как говорится, уже изжили свой век. Для удобства сельчан и благоустройства родного края, было принято решение провести освещение на подъезде к селу.

«Идея возникла давно, все упиралось в финансирование проекта. В этом году нам удалось выполнить все запланированные работы по благоустройству села. Благодаря спонсорской поддержке коллектива Чижинской сетевой компрессорной станции, возглавляемой Бакытжаном Мажитовым, на подъездной дороге к селу Амангельды установлено 20 столбов и фонарей. Сейчас, как вы видите, издалека они светят и украшают наше село. В этом деле есть большой вклад также наших крестьянских хозяйств и предпринимателей. Объединившись, они планируют сделать немало добрых дел для своего села. В следующем году мы хотим еще больше украсить наш парк, установить уличное освещение на центральной улице нашего села. Также по обе стороны от подъездной дороги к селу, будущей весной будем высаживать саженцы», – сказал аким Амангельдинского сельского округа Саягуль Галиева.

Необходимо отметить, что подобные благие дела повсеместно совершают жители всех районов, внося свою лепту в благоустройство и развитие своих сельских населенных пунктов.


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#Западно-Казахстанская область   #Регионы  
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Автор:

Аида Галиева

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