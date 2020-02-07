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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Уличное освещение и водоснабжение модернизируют в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в рамках сотрудничества с ЕБРР подвергнутся модернизации уличное освещение и водопроводные сети. Об этом на отчетной встрече перед населением сообщил аким города Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам градоначальника, в течение двух лет будут заменены устаревшие лампы на современные энергоэффективные светильники на сумму 1,8 млрд тенге. А для повышения качества питьевой воды и условий коммунального обслуживания ведется модернизация системы водоснабжения и водоотведения на общую сумму 2,6 млрд тенге.
«С помощью ЕБРР реконструировано 3,2 км водопроводных сетей, приобретены новое насосное оборудование и спецтехника на общую сумму 540 млн тенге», - отметил Е. Салимов.
Аким подчеркнул, что реализация этих проектов позволит заменить около 26 км тепловых, 12 км водопроводных и более 5 км канализационных сетей, а также 7 296 светоточек уличного освещения.
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