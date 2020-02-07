+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Уличное освещение и водоснабжение модернизируют в Семее

7 Февраля 2020 19:25
Поделиться:
Уличное освещение и водоснабжение модернизируют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в рамках сотрудничества с ЕБРР подвергнутся модернизации уличное освещение и водопроводные сети. Об этом на отчетной встрече перед населением сообщил аким города Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как изменились тарифы на коммунальные услуги в Алматы
За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц В Актобе оцифруют объекты ЖКХ для искоренения коррупции Новые лифты, ФОК и поликлиника: какие новшества ждут Темиртау в 2020 году

По словам градоначальника, в течение двух лет будут заменены устаревшие лампы на современные энергоэффективные светильники на сумму 1,8 млрд тенге. А для повышения качества питьевой воды и условий коммунального обслуживания ведется модернизация системы водоснабжения и водоотведения на общую сумму 2,6 млрд тенге.

«С помощью ЕБРР реконструировано 3,2 км водопроводных сетей, приобретены новое насосное оборудование и спецтехника на общую сумму 540 млн тенге», - отметил Е. Салимов.

Аким подчеркнул, что реализация этих проектов позволит заменить около 26 км тепловых, 12 км водопроводных и более 5 км канализационных сетей, а также 7 296 светоточек уличного освещения.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ЖКХ, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив