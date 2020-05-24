Уличная торговля запрещена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице запрещена уличная торговля до полного спада заболеваемости коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению главного санврача города Нур-Султана, запрещаются любые виды уличной торговли, а также н е разрешается работа прогулочных судоходных средств на водных объектах на территории города.







