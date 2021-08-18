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Уличная торговля: в столице с начала года выделено 20 земельных участков

18 Августа 2021 14:46
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Уличная торговля: в столице с начала года выделено 20 земельных участков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» в рамках реализации проекта «1000 мест-уличная торговля» выделено более 650 земельных участков для размещения торговых павильонов. С начала этого года по сегодняшний день в рамках данного проекта выделено 20 земельных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Отведенные земельные участки предназначены для размещения объектов, реализующих фрукты, овощи, продукты питания, готовую продукцию (напитки, мороженое, фаст-фуд).

Предпринимателям, относящимся к социально уязвимым слоям населения, в соответствии с действующими правилами по предоставлению земельных участков АО «СПК «Astana» на основании решения специальной комиссии предусмотрено предоставление не более 30 земельных участков в год.

На сегодняшний день в рамках реализации проекта создано более 1700 рабочих мест, привлечено в качестве частных инвестиций более 1,1 млрд тенге. Общая площадь выделенных участков составляет 8 313 квадратных метров.

Планируется выделение участков в жилых массивах и районах, где идет новое строительство. Кроме того, сегодня в городе открывается множество общественных пространств, скверов и парков. Также есть заинтересованность в развитии вышеуказанных мест путем размещения торговых павильонов.

На сегодняшний день АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» приступило к подготовке очередного этапа аукциона по предоставлению земельных участков.

Аукцион планируется провести в сентябре 2021 года.


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