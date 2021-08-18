Уличная торговля: в столице с начала года выделено 20 земельных участков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» в рамках реализации проекта «1000 мест-уличная торговля» выделено более 650 земельных участков для размещения торговых павильонов. С начала этого года по сегодняшний день в рамках данного проекта выделено 20 земельных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Отведенные земельные участки предназначены для размещения объектов, реализующих фрукты, овощи, продукты питания, готовую продукцию (напитки, мороженое, фаст-фуд).

Предпринимателям, относящимся к социально уязвимым слоям населения, в соответствии с действующими правилами по предоставлению земельных участков АО «СПК «Astana» на основании решения специальной комиссии предусмотрено предоставление не более 30 земельных участков в год.

На сегодняшний день в рамках реализации проекта создано более 1700 рабочих мест, привлечено в качестве частных инвестиций более 1,1 млрд тенге. Общая площадь выделенных участков составляет 8 313 квадратных метров.

Планируется выделение участков в жилых массивах и районах, где идет новое строительство. Кроме того, сегодня в городе открывается множество общественных пространств, скверов и парков. Также есть заинтересованность в развитии вышеуказанных мест путем размещения торговых павильонов.

На сегодняшний день АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» приступило к подготовке очередного этапа аукциона по предоставлению земельных участков.

Аукцион планируется провести в сентябре 2021 года.