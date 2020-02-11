Уличная преступность в Нур-Султане снизилась почти в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошлый год количество преступлений, совершенных в общественных местах столицы, снизилось на 38% по сравнению с 2018 годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по делам общественного развития города.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель акима города Малика Бектурова. «Если в 2018 году в общественных местах города было зарегистрировано более 14 тысяч правонарушений, то в 2019 году эта цифра снизилась почти до 8 тысяч. В том числе, на 45% уменьшились преступления, совершенные на улицах города. Количество хулиганских действий сократилось на 52%», - отметила Малика Бектурова.

В столице установлено 13 тысяч камер по проекту общественной и дорожной безопасности «Сергек». 10 тысяч из них наблюдают за общественным порядком. Данные с этих камер передаются в ситуационный центр, где за происходящим на улицах города наблюдают сотрудники полиции. Обзорные камеры, входящие в состав аппаратно-программных комплексов, установленных на перекрестках и линейных участках дорог, тоже позволяют контролировать общественную безопасность в городе. Такие камеры расположены в спальных районах города, около школ, в общественных местах.

В целях обеспечения еще большей безопасности в Нур-Султане проводится интеграция собственных камер в школах, детских садах, на территории общественных мест в общую городскую систему.