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    11:53, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Уличная акция ко Дню столицы прошла в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы в Кокшетау проведена уличная акция по опросу жителей об исторических фактах становления главного города нашей страны. В опросе приняли участие порядка 100 горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Как отметили организаторы мероприятия, региональный проектный офис «Рухани жаңғыру», опрос проводился с целью популяризации среди жителей знаний о значимых исторических и культурных событиях в жизни столицы, достопримечательностях, памятниках и крупных социальных объектах.

    В ходе опроса жители и гости города активно отвечали на такие вопросы как «Когда образована столица?», «Какие известные достопримечательности есть в столице?», «Как называется столичный хоккейный клуб?», «Когда был построен Байтерек?» и другие.

    «Сегодня город Нур-Султан является символом Независимости нашей страны, национальной гордостью. Этот уникальный город, олицетворяющий светлые мечты и надежды людей, появился благодаря инициативам и мудрой политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. За 23 года наша столица расцвела и стала одной из самых красивых столиц мира. Хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником и пожелать мира, добра и благополучия. Пусть наша столица с каждым годом становится еще краше», - поделился и.о. руководителя регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Ерлан Мухамедьяров.

    К слову, акция пополнила ряд разноформатных многочисленных мероприятий, проводимых в регионе в год 30-летия Независимости страны.


    Теги:
    30 лет Независимости Акмолинская область
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