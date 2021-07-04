Уличная акция ко Дню столицы прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы в Кокшетау проведена уличная акция по опросу жителей об исторических фактах становления главного города нашей страны. В опросе приняли участие порядка 100 горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы мероприятия, региональный проектный офис «Рухани жаңғыру», опрос проводился с целью популяризации среди жителей знаний о значимых исторических и культурных событиях в жизни столицы, достопримечательностях, памятниках и крупных социальных объектах.

В ходе опроса жители и гости города активно отвечали на такие вопросы как «Когда образована столица?», «Какие известные достопримечательности есть в столице?», «Как называется столичный хоккейный клуб?», «Когда был построен Байтерек?» и другие.

«Сегодня город Нур-Султан является символом Независимости нашей страны, национальной гордостью. Этот уникальный город, олицетворяющий светлые мечты и надежды людей, появился благодаря инициативам и мудрой политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. За 23 года наша столица расцвела и стала одной из самых красивых столиц мира. Хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником и пожелать мира, добра и благополучия. Пусть наша столица с каждым годом становится еще краше», - поделился и.о. руководителя регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Ерлан Мухамедьяров.

К слову, акция пополнила ряд разноформатных многочисленных мероприятий, проводимых в регионе в год 30-летия Независимости страны.