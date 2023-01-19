Улица Султана Бейбарса появится в Астане

19 Января 2023, 10:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько улиц в столице будут названы в честь известных деятелей и писателей. Об этом сообщил руководитель городского управления развития языков и архивного дела Сакен Есиркеп на внеочередной сессии маслихата Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы обсудим предложения по наименованию и переименованию некоторых улиц Астаны. В частности, о присвоении: улице с проектным названием А-23 – имени участника Второй мировой войны, писателя-фронтовика, известного журналиста Аскена Набиева; улице А-24 – лауреата Государственной премии Казахстана Сырбая Мауленова; улице Е-12 – Героя Советского Союза Маншук Маметовой; улице Е-20 – академика Национальной академии наук Шапыка Шокина; улице Е-753 – известного государственного и общественного деятеля, историка, врача, профессора Санжара Асфендиярова; улице №187 – известного представителя детской литературы, писателя-классика Бердыбека Сокпактаева; улице №189 – выходца из казахской степи Султана Бейбарса, правившего Египтом», – сказал С.Есиркеп.

Также было предложено объединить улицы №23-16 и проспект Магжана Жумабаева с переименованием в проспект Магжана Жумабаева. Бывшую улицу М.Маметовой в правобережной части столицы предложено назвать Карамерген – по названию средневекового города, располагавшегося на реке Или. Улицу Бухара жырау, то есть короткую часть улицы Сауран от Ботанического сада до ТРЦ «Мега Силквей» предложено назвать в честь Гейдара Алиева.

Депутаты маслихата поддержали предложения.