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Улица Султана Бейбарса открылась в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Февраля 2023, 14:24
Улица Султана Бейбарса открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 февраля в Астане прошла церемония открытия улицы имени Султана Бейбарса. Торжественное мероприятие, организованное по инициативе Министерства культуры и спорта РК, приурочено к 800-летию великой исторической фигуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Асхат Оралов принял участие в церемонии открытия.

«К этой дате мы очень тщательно готовились. Учитывая ее важность, Министерством культуры и спорта было принято решение увековечить имя выдающегося полководца в столице Казахстана», — заявил министр.

После тщательного анализа выбор пал на улицу №189 в районе Сарыарка. Это шестиполосная улица длиной более 2 км.

«Подобными масштабными мероприятиями мы не только отмечаем юбилей Султана Бейбарса, но и отдаем дань уважения важной, как для нашей, так и для всей тюркской истории, личности. Знакомим с ней подрастающее поколение. Увековечиваем его имя в памяти народа», — подчеркнул Асхат Оралов.

На этом акции в честь 800-летия Султана Бейбарса не заканчиваются. В этом году Министерство культуры и спорта планирует целый ряд мероприятий в честь знаменательной даты. Они будут проходить по всей стране и за ее пределами.


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