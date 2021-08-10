Улица Мугалжар частично перекрыта в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан по согласованию с eправлением административной полиции ДП столицы в целях обеспечения безопасности дорожного движения начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Мугалжар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В связи с проведением ремонтных работ с 10 по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Мугалжар на участке от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Коныролен.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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