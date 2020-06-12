Улица Кунаева в столице будет частично перекрыта с 13 по 15 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улица Кунаева частично перекрыта с 13 по 15 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций. В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Кунаева на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мангилик Ел, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В этой связи с 13 по 15 июня планируется полное перекрытие движения на указанном участке.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отметили в управлении.
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