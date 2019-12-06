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Улица имени Абиша Кекилбаева появилась в Нур-Султане

6 Декабря 2019 11:21
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Улица имени Абиша Кекилбаева появилась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одну из столичных улиц назвали в честь народного писателя Казахстана, Героя Труда, общественного и политического деятеля Абиша Кекилбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На официальном открытии улицы присутствовали Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, общественные и политические деятели, в том числе депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов, а также академик, государственный и общественный деятель Кенжегали Сагадиев.


«Вчера на международной конференции мы рассказывали об Абише Кекилбаеве, как о народном писателе, общественном и политическом деятеле Казахстана. Сегодня, думаю, особый праздник для всех. Открытие улицы в честь такого выдающегося человека, писателя - хороший и яркий пример для подрастающего поколения. Наша молодежь должна знать, кем был Абиш Кекилбаев. Поздравляю всех собравшихся с этим знаменательным днем», - выступил с поздравительной речью Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

Открыли улицу Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, а также супруга писателя Клара Жумабаевна.

«Сегодня из разных уголков страны мы собрались здесь, чтобы открыть улицу в честь народного писателя Абиша Кекильбаева. Действительно, это важное событие в нашей истории. Такие мероприятия показывают наше уважение к творчеству писателей, поэтов, общественных деятелей, которые трудились во благо казахского народа», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.


Улица имени Абиша Кекилбаева расположена возле ЭКСПО-городка. Именно здесь недавно открылась улица в честь казахской поэтессы Фаризы Онгарсыновой.

Отметим, 6 декабря - день рождения Абиша Кекилбаева, ему бы исполнилось 80 лет. Сегодня пройдет церемония возложения цветов на могиле писателя в Национальном пантеоне. Кроме того, во Дворце мира и согласия состоится вечер памяти Абиша Кекилбаева.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Культура,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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