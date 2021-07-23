Улица Дукенулы временно перекрыта из-за ремонта в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Ы. Дукенулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 28 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Дукенулы от ул. Ш. Валиханова до ул. Орлыкол.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.