Пожарный-спасатель из Актюбинской области Аскар Кусаинов во время чрезвычайного положения стал отцом. Когда он находился в селе Курман на работах по укреплению берега реки, его супруга была доставлена в город на вертолете, после родов на автомашине, затем на лодке вернулась домой, передает корреспондент агентства Kazinform.

У спасателя пожарного отделения №18 Ойылского района Актюбинской области Аскара Кусаинова во время наводнения родился ребенок.

Это случилось после того, как спасатели были переведены на работу в усиленном режиме. После 30 марта Аскар срочно выехал в село Курман, расположенное недалеко от райцентра, где отсутствовала сотовая связь.

Фото: из личного архива семьи Кусаиновых

— В это время Ойылский район со всех сторон затапливало водой. Поскольку я был в селе Курман, то не мог связаться с семьей, и не было возможности проводить мою беременную жену. Два дня я не получал никаких сообщений. Только, когда вернулся в райцентр, узнал, что ее увезли на вертолете. Она родила 4 апреля. 04.04. 2024. Хорошая дата. Затем ее 8 апреля выписали из роддома. Сам я был на работе и не смог поехать в город. Она доехала до Ойыла на автомашине, а затем они проехали по реке на лодке, так как на дороге из райцентра нет моста. Я переправился на другой берег и встретил жену с дочерью. Мы привезли дочь домой и взяли на руки. Я назвал ее «Дана». Был бы мальчик, назвал бы его «Таскын». Чтобы дочь в трудное время выделялась мудростью и индивидуальностью, назвал ее «Дана». Это наш второй ребенок. Моя жена студентка. В этом году поедет на защиту диплома. Успевает учиться, стать невесткой и матерью, — сказал Аскар Кусаинов

Фото: из личного архива семьи Кусаиновых

Фото: видео из личного архива семьи Кусаиновых

Раньше Аскар Кусаинов работал в пожарном отделении города Актобе. Через несколько лет перевелся в Ойыл. Сейчас он пожарный-спасатель пожарного отделения № 18.