Улетела на вертолете, вернулась на лодке — супруга пожарного-спасателя родила во время наводнения
Пожарный-спасатель из Актюбинской области Аскар Кусаинов во время чрезвычайного положения стал отцом. Когда он находился в селе Курман на работах по укреплению берега реки, его супруга была доставлена в город на вертолете, после родов на автомашине, затем на лодке вернулась домой, передает корреспондент агентства Kazinform.
У спасателя пожарного отделения №18 Ойылского района Актюбинской области Аскара Кусаинова во время наводнения родился ребенок.
Это случилось после того, как спасатели были переведены на работу в усиленном режиме. После 30 марта Аскар срочно выехал в село Курман, расположенное недалеко от райцентра, где отсутствовала сотовая связь.
— В это время Ойылский район со всех сторон затапливало водой. Поскольку я был в селе Курман, то не мог связаться с семьей, и не было возможности проводить мою беременную жену. Два дня я не получал никаких сообщений. Только, когда вернулся в райцентр, узнал, что ее увезли на вертолете. Она родила 4 апреля. 04.04. 2024. Хорошая дата. Затем ее 8 апреля выписали из роддома. Сам я был на работе и не смог поехать в город. Она доехала до Ойыла на автомашине, а затем они проехали по реке на лодке, так как на дороге из райцентра нет моста. Я переправился на другой берег и встретил жену с дочерью. Мы привезли дочь домой и взяли на руки. Я назвал ее «Дана». Был бы мальчик, назвал бы его «Таскын». Чтобы дочь в трудное время выделялась мудростью и индивидуальностью, назвал ее «Дана». Это наш второй ребенок. Моя жена студентка. В этом году поедет на защиту диплома. Успевает учиться, стать невесткой и матерью, — сказал Аскар Кусаинов
Раньше Аскар Кусаинов работал в пожарном отделении города Актобе. Через несколько лет перевелся в Ойыл. Сейчас он пожарный-спасатель пожарного отделения № 18.
— Во время наводнения сотрудники отделения разъехались в села Каратал, Екпетал, Жанабаз, Амангельды, Курман. В это время я строил плотины в селах Курман, Амангельды, помогал жителям. В этих двух селах подтопления не произошло. И все-таки, жители были заранее эвакуированы, доставлены в райцентр. Мое желание — чтобы в стране было благополучно, чтобы люди жили спокойно. Говорят, что пожар, наводнение, природные бедствия — это молчаливые враги. Если не мы не хотим для страны трудных времен, хорошо, чтобы не было подобных бедствий. Хотелось бы, чтобы наступили благословенные времена, — сказал пожарный-спасатель.