Улетавшую со школы крышу спасали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау специалисты ДЧС провели аварийно-спасательные работы по укреплению улетавшей кровли школы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

«4 апреля в микрорайоне Атырау на улице К. Рысмаганбетова на трехэтажном здании школы-гимназии №31 свернулась часть кровли. Общая площадь пострадавшей из-за сильного ветра с порывали до 20 метров в секунду составила 45 квадратных метров. При этом была опасность, что площадь увеличится. Своевременно прибывшими к месту ЧП спасателями были проведены работы по укреплению кровли на площади 44 квадратных метров, 1 метр был снят. Пострадавших нет»,- сообщили в пресс- службе департамента по ЧС Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с кардиологического центра.





Фото:пресс-службу департамента по ЧС региона











