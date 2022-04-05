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    00:50, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Улетавшую со школы крышу спасали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау специалисты ДЧС провели аварийно-спасательные работы по укреплению улетавшей кровли школы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

    «4 апреля в микрорайоне Атырау на улице К. Рысмаганбетова на трехэтажном здании школы-гимназии №31 свернулась часть кровли. Общая площадь пострадавшей из-за сильного ветра с порывали до 20 метров в секунду составила 45 квадратных метров. При этом была опасность, что площадь увеличится. Своевременно прибывшими к месту ЧП спасателями были проведены работы по укреплению кровли на площади 44 квадратных метров, 1 метр был снят. Пострадавших нет»,- сообщили в пресс- службе департамента по ЧС Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, в Атырау ураганный ветер сорвал часть крыши с кардиологического центра.



    Фото:пресс-службу департамента по ЧС региона




    Теги:
    Атырауская область Погода МЧС Общественный контроль МИОР Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Природа Происшествия
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