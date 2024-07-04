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    15:02, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Уларбек Шаршеев назначен директором Исполкома РАТС ШОС

    Уларбек Шаршеев
    Фото: пресс-служба ГПС КР

    Уларбек Шаршеев был назначен директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уларбек Шаршеев родился 17 февраля 1974 года.

    В 1996 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. В 2011 году — Пограничную академию ФСБ Российской Федерации.

    Службу начинал с должности командира взвода Министерства обороны Кыргызской Республики.

    С 1999 по 2017 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе: командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.

    В феврале 2017 года Распоряжением Президента Кыргызской Республики назначен начальником Главного штаба — первым заместителем председателя Государственной пограничной службы КР.

    10 июля 2017 года Указом Президента Кыргызской Республики назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

    Распоряжением Президента Кыргызской Республики 3 февраля 2021 года назначен первым заместителем председателя — директором Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

    Указом Президента Кыргызской Республики от 7 сентября 2021 года Уларбеку Шаршееву присвоено очередное воинское звание «генерал-майор».

    Теги:
    ШОС Назначения Саммит ШОС Кыргызстан
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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