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Ультрамарафон «Ұлытауға тағзым» организовали преподаватели карагандинского вуза

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Июня 2022, 06:18
Ультрамарафон «Ұлытауға тағзым» организовали преподаватели карагандинского вуза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 25 преподавателей Карагандинского университета имени академика Е. Букетова приняли участие в ультрамарафоне «Ұлытауға тағзым». Забег посвящен полувековому юбилею вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым в 04:00 с площади Жастар стартовал старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спортивной подготовки Бакдаулет Тлеубек. Он пробежит 42 км.

По словам организаторов, за два дня марафонцы должны преодолеть 700 км по маршруту Караганда – Улытау.

«Марафон разделен на пять групп. Один из марафонцев пробежит 50 км, другие преодолеют 42 и 30 км. Я решил закончить дистанцию на 21 км», - сказал организатор спортивного мероприятия Марат Тұрымов.

Завершится марафон перед музеем Улытауского района.


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