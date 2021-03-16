Уксусную кислоту брызнула в лицо знакомому жительница Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акмолинка брызнула уксусной кислотой в лицо своему знакомому, с которым во время посиделок у нее возник конфликт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 14 марта в дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы обратился 49-летний местный житель с диагнозом «Химический ожог глаз уксусной кислотой».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время совместного распития спиртных напитков знакомая пострадавшего в ходе возникшего конфликта брызнула раствор уксусной кислоты в лицо мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая. Ею оказалась 54-летняя жительница одного из близлежащих поселков. Злоумышленница призналась в содеянном», - отметили в ведомстве.

По факту возбуждено досудебное производство по ч.1 ст.107 УК РК «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».

Как добавили полицейские, на территории Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Особое внимание при этом уделяется лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, а также состоящим на различных профилактических учетах. В настоящее время уже пресечено более 1500 административных правонарушений, из них более 270 - за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде.