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Укрепляют связи ЮКГУ и КазНАУ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Декабря 2019, 18:39
Укрепляют связи ЮКГУ и КазНАУ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Делегация Казахского национального аграрного университета во главе с ректором, вице-президентом НАН РК, академиком Тлектесом Есполовым побывала в Южно-Казахстанском государственном университете имени М.Ауэзова. Состоялись встречи с руководством вуза, профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи ректор КазНАУ Тлектес Есполов затронул вопросы интеграции науки и производства в аграрном секторе страны, озвучил свои предложения в рамках развития отрасли, прочел лекцию по данной теме.

Стороны обменялись мнениями, решили и дальше укреплять сотрудничество и межвузовские связи. В целях укрепления партнерства и обмена опытом был подписан меморандум о сотрудничестве.

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В ходе встречи ректор ЮКГУ им.М.Ауэзова, академик НАН РК Дария Кожамжарова присвоила ректору КазНАУ звание «Почетный профессор Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова» и пожелала успехов головному аграрному вузу в Казахстане, реализующему сегодня стратегию трансформации в университет мирового уровня.

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Напомним, Казахский национальный аграрный университет считается ведущим казахстанским вузом по подготовке специалистов аграрной отрасли. Также он является агротехническим хабом и хабом водного хозяйства, где внедряются методы коммерциализации науки и образования, трансферта технологий в соответствии с экосистемой.

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Южно-Казахстанский государственный университет стал ведущим научно-образовательным и инновационным центром не только в южном регионе, но в стране в целом. В 2018-2019 учебном году здесь реализовано 45 грантовых проектов на общую сумму 700 млн тенге. Из низ более 300 млн направлены на коммерциализацию научных, научно-технических служб.

Университет в мировом рейтинге QS входит в ТОП-500 вузов и занимает 491 место. В национальном рейтинге университет входит в тройку лучших многопрофильных вузов.

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Автор: Айнұр Ақбаева

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