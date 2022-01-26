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Укреплять и развивать службу скорой помощи поручил аким Алматы

26 Января 2022 17:37
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Укреплять и развивать службу скорой помощи поручил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с работой и встретился с коллективом службы скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На встрече с коллективом службы аким города обсудил перспективы развития, решение актуальных вопросов сотрудников и организации в целом, а также высказал благодарность за работу по оказанию помощи пострадавшим во время январских событий.

По информации акимата города, в результате террористических актов пострадали 5 сотрудников службы, из которых четверо получили вред здоровью легкой степени, здоровью одного сотрудника причинен вред средней тяжести. Всего в те дни были задействованы 2160 работников скорой помощи.

Во время выездов к пострадавшим в ходе беспорядков 32 специализированные автомашины были повреждены. На сегодняшний день меценатами службе передано 16 автомашин скорой помощи.

Б. Сагинтаев заверил, что все сотрудники, работавшие в дни трагических событий, получат материальную помощь. Также город обеспечит службу необходимой техникой и оборудованием.

Аким Алматы поручил Управлению общественного здоровья изучить ситуацию и внести предложения по открытию новых подстанций. Кроме того, Б. Сагинтаев поручил держать на постоянном контроле решение вопросов материально-технического обеспечения, а также поддержки работников скорой.

В настоящее время в службе скорой помощи насчитывается 11 подстанций во всех районах города. Также в организацию входят авторемонтные мастерские, информационно-оперативная диспетчерская.

Неотложную медицинскую помощь на постоянной основе оказывают 200 бригад: реанимационные, бригады интенсивной терапии, педиатрические, врачебные, фельдшерские и большой штат высококвалифицированных специалистов с практическим опытом работы, использующие современные медицинские технологии и апробированные методы. Они оснащены всем необходимым для своевременной диагностики и оказания помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе. Кроме того, 25 бригад находятся в резерве.

При поддержке городского акимата за последние два года решены основные вопросы службы. На выплаты стимулирующих компонентов из местного бюджета было выделено 256 миллионов тенге. На 70% обновлен автопарк, приобретено 140 автомобилей скорой помощи.


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#Алматы   #Акимат   #Бакытжан Сагинтаев   #Врачи  
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Автор:

Гульзат Сахова

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