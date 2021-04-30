​​Укрепление тенге прогнозируют эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший аналитик AERC Галымжан Айтказин считают, что текущие факторы и краткосрочные перспективы курсы тенге позитивны, передает МИА «Казинформ».

«Так, по итогам сегодняшних торгов котировки пары USDKZT на KASE закрылись по 429,0, что стало трехнедельным минимумом для данного показателя. В свою очередь, краткосрочные перспективы курса тенге к доллару США мы оцениваем, как позитивные, что связано с предполагаемым положительным влиянием на котировки USDKZT квартальной налоговой недели, которая пройдет во второй половине мая», – сообщил Галымжан Айтказин.

Эксперты также отмечают, что несмотря на некоторое обострение отношений США и Турции и сохранение напряженности вокруг России, на мировых финансовых площадках наблюдается смена тренда на рост спроса на активы развивающихся стран.

«В частности, мы наблюдаем, что к завершению апреля заметно снижается индекс доллара США, отражающий глобальную стоимость американской валюты. Так, индекс доллара (DXY) опустился с пиковых в начале месяца 93,0-93,5 пунктов до 91,0, что способствует повышению котировок валют развивающихся рынков», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по данным аналитиков, на локальном уровне снизился градус напряженности в динамике рынка российского госдолга и курса российского рубля, который за последние дни продемонстрировал уверенное укрепление к доллару США ниже 75.

«Здесь также важно отметить и последнее решение Нацбанка Казахстана по базовой ставке. Так, в прошедший понедельник монетарный регулятор принял решение сохранить базовую ставку на отметке 9,0% ввиду сохраняющих инфляционных рисков в стране», – добавил Г. Айтказин.

Сохранение базовой ставки на уровне 9,0% позволяет и нивелировать инфляционные риски, и поддерживать восстановление экономической активности, отметил эксперт.