Укрепление тенге: что влияет на курс

Аналитики называют несколько причин такого движения, одна из которых — высокие цены на нефть. Баррель Brent держится на отметке около 110-ти долларов — это увеличивает валютную выручку нашей страны.

Но, по словам экономистов, тенге укрепляется не столько из-за внешних факторов, сколько из-за внутренних. Например, продолжаются продажи валюты из Нацфонда — в этом месяце их объем оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Кроме того, почти 400 миллионов долларов стране принес квазигоссектор. В стране работает норма, по которой компании, связанные с государством, обязаны продавать часть своей валютной выручки. То есть в стране появилось больше тенге, что поддерживает его курс. Экономисты называют и другие факторы.

Алмат Оракбай, ведущий эксперт Ассоциации финансистов Казахстана:

— Это, конечно же, замедление инфляции. За март рост цен составил 0,6% в месячном показателе, в то время как в годовом инфляция достигла отметки в 11%. Все это увеличивает реальную доходность тенговых активов, что привлекает инвестиции со стороны локальных и внешних инвесторов. За март инвестиции со стороны нерезидентов выросли на 77,4 млрд тенге.

Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал текущую ситуацию с курсом тенге.