Укрепление тенге: что влияет на курс
Начало года для тенге стало периодом укрепления. Сегодня утром курс доллара к нацвалюте снизился до 465-ти тенге. То есть за неделю американская валюта подешевела на более чем 3%, передает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Jibek Joly.
Аналитики называют несколько причин такого движения, одна из которых — высокие цены на нефть. Баррель Brent держится на отметке около 110-ти долларов — это увеличивает валютную выручку нашей страны.
Но, по словам экономистов, тенге укрепляется не столько из-за внешних факторов, сколько из-за внутренних. Например, продолжаются продажи валюты из Нацфонда — в этом месяце их объем оценивается примерно в 1 миллиард долларов.
Кроме того, почти 400 миллионов долларов стране принес квазигоссектор. В стране работает норма, по которой компании, связанные с государством, обязаны продавать часть своей валютной выручки. То есть в стране появилось больше тенге, что поддерживает его курс. Экономисты называют и другие факторы.
Алмат Оракбай, ведущий эксперт Ассоциации финансистов Казахстана:
— Это, конечно же, замедление инфляции. За март рост цен составил 0,6% в месячном показателе, в то время как в годовом инфляция достигла отметки в 11%. Все это увеличивает реальную доходность тенговых активов, что привлекает инвестиции со стороны локальных и внешних инвесторов. За март инвестиции со стороны нерезидентов выросли на 77,4 млрд тенге.
Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал текущую ситуацию с курсом тенге.