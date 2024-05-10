Укрепление стратегического партнёрства обсудили главы МИД Казахстана и Азербайджана в Алматы

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл встречу с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества, а также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе.

Собеседники обменялись мнениями по наращиванию объемов товарооборота и транзитно-транспортного потенциала.

Говоря о текущей ситуации, министр Д.Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и активность в направлении продвижения двустороннего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Выражена уверенность в том, что сегодняшние переговоры внесут свой вклад в этот процесс.