Укрепление позиций тенге в январе объяснили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тенге укрепил позиции в январе 2020 года почти на 1%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе текущего года биржевой обменный курс изменялся в диапазоне 376,09-382,14 тенге за доллар США. За прошедший месяц тенге укрепился на 0,9% до 379,05 тенге за доллар. По итогам торгов 10 февраля т.г. обменный курс составил 379 тенге за доллар США», - сказал Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства.

Укрепление тенге происходило, по его словам, несмотря на снижение мировой цены на нефть.

«С начала текущего года цена на нефть марки Brent снизилась с 68 до 54 долларов США за баррель из-за быстрого распространения коронавируса и роста запасов нефти в США. 7 февраля она сложилась на уровне 54,5 доллара США за баррель. Поддержку тенге оказывает дополнительный приток иностранной валюты в результате вложений глобальных инвесторов в тенговые ценные бумаги на фоне более привлекательных ставок в Казахстане по сравнению с другими странами. Портфельные инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги на 6 февраля т.г. достигли 254 млрд тенге, или 672 млн долларов США», - сообщил спикер.

Он также отметил, что в рамках реализации поручения Главы государства по повышению прозрачности и доверия к курсовой политике, Национальный банк начал публиковать информацию об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда.

«В январе т.г. объем конвертаций для выделения трансферта составил 489,4 млн долларов США, или 185,9 млрд тенге», - заключил А. Баймагамбетов.