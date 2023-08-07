Укрепление отношений с Афганистаном прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Будет ли Казахстан менять статус «Талибан» в Казахстане, учитывая, что сотрудничает с Афганистаном прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Если форум посвящен бизнесу, значит обсуждались бизнес-вопросы. Если бы мероприятие было бы посвящено статусу «Талибана», оно было бы международным. Это был двусторонний бизнес-форум с участием только бизнесменов. Как сообщили в Минторговли, очень много контрактов подписали, провели трехдневную выставку. Статус «Талибана» остается прежним, без изменений. Мы ведем с Афганистаном только лишь экономические отношения. То, что выгодно нашим производителям и экспортерам», - сказал Айбек Смадияров.

Он также прокомментировал вопрос обучения афганских студентов в казахстанских вузах.

«Афганские студенты не первый год у нас обучаются. По специальным программам, когда вуз и знания предоставляются с нашей стороны. Оплата со стороны ЕС. Полностью европейская программа. Перед тем, как студентов сюда отправляют, они проходят проверку, сдают документы на визу, все это проверяется. Опасения беспочвенны. Это обычные студенты, которые хотят обучаться» - заявил Айбек Смадияров.