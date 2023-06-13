Укрепление обменного курса тенге объяснил глава Нацбанка РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года под конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за доллар США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Валютные интервенции Национальный банк не проводил. Укрепление национальной валюты с начала года связано с несколькими факторами. Во-первых, сохраняется привлекательность тенговых инструментов как внутри страны, так и со стороны нерезидентов. Так, уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам апреля текущего года», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК увеличился на 94 млрд тенге.

«Во-вторых, поддержку тенге в январе-мае оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 2,9 млрд долларов США и продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 1,6 млрд долларов США. Динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - резюмировал Галымжан Пирматов.