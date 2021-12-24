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Укрепление национальной идентичности очень важно - Маулен Ашимбаев

24 Декабря 2021 12:46
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Укрепление национальной идентичности очень важно - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности укрепления национальной идентичности и сохранения национального кода рассказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Популяризация национальных ценностей, модернизация национального сознания является одним из основных приоритетов работы Сената. На сегодняшний день очень важно укрепление национальной идентичности, сохранение национального кода. Как известно, основой его являются национальные ценности, родной язык, история и традиции. В этом направлении на постоянной основе мы проводим парламентские слушания, круглые столы и другие мероприятия. Сенаторы своими депутатскими запросами также поднимают вопросы, касающиеся всех этих сфер», - рассказал Маулен Ашимбаев в ходе конференции «Созвездия Востока», посвященной 880-летию со дня рождения классиков тюркской народной литературы Низами Гянджеви, 580-летию со дня рождения Алишера Навои и 700-летию со дня кончины Юнуса Эмре.

Маулен Ашимбаев отметил, что ряд предложений сенаторов был учтен и при разработке национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру».

Ранее сообщалось, что Международная Тюркская академия в столице провела конференцию «Созвездия Востока».

В рамках мероприятия состоялась презентация книг Низами Гянджеви, Алишера Навои, Юнуса Эмре, изданных Международной Тюркской академией.


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#Нур-Султан   #Культура   #Сенат   #Юбилей   #Общество   #Тюркский мир   #Маулен Ашимбаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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