Укрепление курса тенге в августе объяснили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валютный рынок балансируется за счет рыночного спроса и предложения. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За август текущего года курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1%, до 472,29 тенге за долл. США. Основным фактором укрепления национальный валюты в августе стали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Вместе с тем, как отметил зампредседателя Нацбанка РК, давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и глобальное укрепление курса доллара США.

«Поддержку тенге в январе-августе оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в РБ и валютные интервенции Национального банка. Свободно плавающий курс позволил экономике адаптироваться к внешним шокам. С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты», - пояснил А. Баймагамбетов.