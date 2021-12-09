Укрепление доверия с помощью безопасных сервисов: шесть технологичных решений для правительственного сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По мере развития технологий и инноваций, с которыми люди все чаще сталкиваются в своей повседневной жизни, они ожидают большего и от государственных услуг, надеясь на то, что госуслуги станут более доступными и при этом будут отвечать требованиям безопасности на всех уровнях, от основных данных, таких как имя и адрес, до налоговых отчетов или медицинской информации.

Поскольку правительства разных стран обрабатывают чрезвычайно конфиденциальную личную информацию, ожидания в отношении безопасности в контексте государственных услуг часто гораздо выше по сравнению с частным сектором. Соответствие этим ожиданиям дает правительствам возможность предоставлять надежные и безопасные услуги, даже если они сталкиваются с ростом угроз кибербезопасности. По данным GCN , количество кибератак на правительства стран по всему миру увеличилось на 50% с 2017 по 2020 годы.

Среди инструментов и сервисов, обладающих наибольшим потенциалом для предоставления надежных и безопасных услуг в сфере государственного сектора, стоит отметить:

Современные центры обработки данных

Правительства хранят большие объемы информации, в том числе записи о рождении, адреса, уровень доходов и многое другое, поэтому использование устаревших систем для хранения ограничивает ту пользу, которую можно извлечь из анализа данных.

Современные центры обработки данных в облаке предоставляют правительствам гибкую цифровую среду с улучшенной безопасностью, снимают значительную часть бремени по соблюдению нормативных требований о конфиденциальности данных за счет автоматизации, а их возможности самообслуживания снижают нагрузку на ИТ-команды.

Мировой опыт:

Министерство юстиции Саудовской Аравии регулирует все судебные и нотариальные услуги, оказываемые в стране, в том числе услуги по передаче собственности и правовой защите недвижимого имущества. Недавно Министерством принято решение по модернизации системы хранения документов и оказания услуг населению, что позволило бы полностью избавиться от бумажных документов, уменьшить количество ошибок и улучшить условия обслуживания клиентов при покупке и продаже недвижимости.

Сегодня, благодаря одному из крупнейших в регионе гибридных развертываний на облачной платформе Azure Stack Hub, передача собственности может совершаться в интерактивном режиме менее чем за час, а комплексная оцифровка документов помогает надежно защищать данные пользователей. На сегодняшний день с использованием новой платформы совершено более 60 000 сделок с недвижимостью.

Цифровая идентификация

Когда люди регистрируются для получения государственных услуг, таких как пособие по безработице, посещение школы или выдача водительских прав, необходимо обеспечить высокий уровень конфиденциальности. В отличие от физических средств идентификации – паспортов или других документов, электронные идентификаторы могут быть аутентифицированы с помощью таких технологий, как биометрия, пароли, PIN-коды и коды RFID. Таким образом, цифровая идентификация может стать основой надежных и безопасных услуг, гарантируя пользователям защиту их конфиденциальности.

Переход на цифровую идентификацию также снижает вероятность ошибок, поскольку исключается ручной процесс обновления данных, мошенничества и злоупотреблений в отношении государственных услуг, что ведет к экономии затрат, а также к экономии времени государственных служащих.

Мировой опыт:

Жители Фландрии в Бельгии могут пользоваться широким спектром государственных ресурсов, в том числе регистрировать новые компании, используя электронную идентификацию. Раньше различным правительственным учреждениям приходилось собирать личные данные пользователей из банковских и юридических документов, передавать одну и ту же информацию от ведомства к ведомству, чтобы проверить право того или иного гражданина на открытие бизнеса. Теперь, используя электронную идентификацию, данные безопасно управляются из централизованного источника. В качестве партнера для реализации этого проекта региональное правительство выбрало компанию Microsoft.

Данные в режиме реального времени для предоставления комплексных услуг

В каждом государстве ​уязвимым слоям населения оказывается поддержка с целью помочь им адаптироваться и стать полноценными членами общества. Так, например особая поддержка требуется в моменты, когда ребенок сталкивается с потенциально трудным периодом, таким как переход из одной приемной семьи в другую или из психиатрического учреждения в семью.

Безопасный доступ к данным в режиме реального времени особенно важен в таких ситуациях, чтобы все организации и учреждения, осуществляющие уход за ребенком, могли видеть текущий статус, общий план и понимать, какие дальнейшие шаги требуются, и все это без ущерба для конфиденциальности ребенка. Такой подход к оказанию комплексных услуг помогает командам по уходу помогать детям, пострадавшим от жестокого обращения или получившим воспитание в приемных семьях.

Мировой опыт:

Так как перевод ребенка из дома в специализированное учреждение может быть травматичным как для самого ребенка, так и для семьи, перед применением этой крайней меры агентство по работе с семьями в штате Джорджия в США ставит своей целью рассматривать и учитывать все альтернативные варианты. Для этого в ведомстве применяется стратегия виртуальных встреч с помощью Microsoft Teams, что позволяет всем задействованным специалистам оперативно собираться для обсуждения случаев по каждому конкретному делу. С помощью Teams участники таких встреч могут обмениваться информацией, идеями и документами, чтобы определять наиболее оптимальные решения в делах, касающихся защиты детей в режиме строгой конфиденциальности.

Консолидированные данных для экстренного реагирования

Концепция скоординированного экстренного реагирования — это подход служб быстрого реагирования на всех уровнях правительства на чрезвычайные ситуации, от аварий до природных явлений. Он предназначен для обеспечения оперативной осведомленности ответственных служб о ситуации до того, как они прибудут на место происшествия. Также крайне важно, чтобы такое общение осуществлялось безопасным и конфиденциальным способом, а информация не становилась достоянием общественности преждевременно.

Основой такого подхода является цифровая инфраструктура, которая соединяет полицию, пожарные службы и службы экстренной медицинской помощи с диспетчерами и другими элементами реагирования, такими как службы охраны психического здоровья и управление дорожным движением.

Мировой опыт:

Город Лиллестрем в Норвегии расположен у слияния трех рек в самой большой внутренней дельте Северной Европы. Такое географическое расположение — это вызов с точки зрения безопасности, связанной с управлением водными потоками. Муниципалитет города располагал инфраструктурой для управления водными потоками и соответствующим оборудованием, но этот процесс был слишком реактивным, а информация, с которой службам приходилось работать, часто была неточной, нескоординированной, а иногда и слишком запоздалой.

Для решения этой проблемы требовался сервис, который позволил бы получать ранние предупреждения о наводнениях и обеспечивать группы быстрого реагирования и службы экстренной помощи необходимой информацией. Кроме того, решение должно быть безопасным, доступным и простым, чтобы люди могли использовать его в полевых условиях. Таким решением стало программное обеспечение InfoTiles на базе Microsoft Azure, которое собирает потоковые данные в реальном времени, подключает оборудование для обслуживания и интегрирует системы управления. Теперь благодаря удаленному мониторингу и прогнозированию сотрудники принимают более информированные и проактивные решения, прежде чем отправлять рабочих на место. Это экономит время и деньги муниципалитета за счет немедленного выявления проблемы и направления нужных бригад с необходимой им информацией.

Виртуальный налоговый аудит

Налоговые проверки обычно требуют бумажных и ручных процедур, занимающих много времени и не исключающих вероятности ошибок. Благодаря виртуальному налоговому аудиту правительства, предприятия и частные лица получают более оперативный доступ к файлам и информации, уменьшают потребность в физическом пространстве для хранения данных, обеспечивают кибербезопасность и экономят время и деньги.

Мировой опыт:

Налоговая служба Финляндии является мировым лидером в области цифрового налогообложения, ежегодно обрабатывая конфиденциальные данные 5,5 миллионов граждан и 300 000 предприятий. При этом безопасность занимает фундаментальное место в политике организации. Для повышения своей киберустойчивости, а также сокращения времени сортировки документов и лучшего управления рисками ведомство использует решения Microsoft 365 E5 и Microsoft Cloud App Security. Эти инструменты помогают организации отражать кибератаки, число которых значительно возросло с началом кризиса, вызванного пандемией COVID-19, оперативно идентифицировать граждан, оценивать их и принимать соответствующие решения, а также соблюдать нормативные требования по защите данных.

Решения для цифрового налогообложения

Процессы сбора налогов различаются в разных странах мира, но все правительства заинтересованы в том, чтобы сделать этот процесс более простым для населения и более предсказуемым для себя. Благодаря цифровому налогообложению можно полностью или частично исключить прямое участие налогоплательщиков. Например, работодатель может автоматически отправлять налоговую информацию в соответствующий налоговый орган, который также может собирать налоговые платежи или автоматически возвращать налоги, и все это без необходимости заполнять какие-либо формы. Это увеличивает своевременность сбора налогов, одновременно улучшая условия для людей и предприятий.

Мировой опыт:

Жители Польши могут подавать налоги за пять минут. Министерство финансов Польши внедрило систему упрощения процесса подачи налоговых деклараций для налогоплательщиков. В сотрудничестве с Microsoft Consulting Services разработан простой в использовании цифровой инструмент с предварительно заполненными данными. Налогоплательщики могут использовать эту услугу на любом компьютере, смартфоне, смарт-телевизоре или игровой консоли, подключенной к Интернету.

Благодаря современным центрам обработки данных, цифровым удостоверениям личности, данным в реальном времени для комплексных услуг, консолидированным данным для оказания первой помощи, виртуальным налоговым проверкам и виртуальному налогообложению правительства могут лучше удовлетворять потребности сообщества в надежных и безопасных услугах. Имея глобальную партнерскую экосистему, Microsoft готова помочь правительствам по всему миру модернизировать системы, повышать киберустойчивость и создавать безопасную и совместимую основу для будущего.

«Компания Microsoft работает с государственными учреждениями более 40 лет и за это время помогла тысячам местных, региональных и федеральных правительственных организаций по всему миру в осуществлении их цифровой трансформации. Наш опыт показывает, что наиболее успешные организации воспринимают цифровую трансформацию как инструмент, помогающий их сотрудникам создавать ценности, к которым стремится учреждение, формировать четкое видение, стратегию, культуру, уникальный потенциал и возможности его реализации. При этом в центре внимания всегда остаются люди, а технологии являются инструментом на пути достижения результата», - отмечает Cергей Лещенко, директор Microsoft Казахстан.