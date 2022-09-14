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    10:26, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Укрепление диалога и сотрудничества во всем мире является важной частью политики Казахстана – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Укрепление диалога и сотрудничества в стране и во всем мире является важной частью политики Казахстана. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Мы считаем это бесценным богатством и уникальностью. Укрепление диалога и сотрудничества в стране и во всем мире является важной частью политики Казахстана. Сегодняшний Съезд является его ярким отражением», - сказал Глава государства на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Сегодня в столице Казахстана во Дворце Независимости с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

    Главная тема VII Съезда - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

    Особенностью предстоящего религиозного форума стали визиты Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, ашкеназского раввина Израиля Давида Лау, Папы Римского Франциска и др.

    В ходе официального визита Папы Римского в период Съезда ожидается проведение масштабной религиозной мессы - основной литургической службы в латинском обряде Римско-католической церкви. Мессу смогут посетить представители любой религии и конфессии. В общей сложности в молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.



    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Съезд лидеров мировых религий Астана Международная деятельность
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