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    21:35, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Укрепление автодорог в Нуринском районе обсудили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов и начальник ДЧС региона Мурат Катпанов сегодня, 15 апреля, совершили облёт паводкоопасных участков Нуринского района. Маршрут проходил через сёла Ныгман, Актубек, Баршино, Соналы и Куланотпес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Ныгмане и Баршино была произведена посадка. Замакима области и глава ДЧС встретились с жителями села Ныгман. Обсуждались вопросы укрепления и поднятия уровня автодорог между селом Ныгман и центром сельского округа Куланотпес, а также участка автодороги районного значения Баршино – Канапья по руслу реки Жаксы-Кон.

    В целом в Нуринском районе благодаря принятым мерам не допущено подтоплений жилых домов. Паводковая ситуация в области стабилизовалась. На всех реках отмечается спад воды. Водоёмы вошли в свои русла. Угрозы для населённых пунктов нет.

    Контроль за обстановкой осуществляет областной противопаводковый штаб.


    Теги:
    Дороги Происшествия, ЧС Акимат Карагандинская область
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