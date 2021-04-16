Укрепление автодорог в Нуринском районе обсудили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов и начальник ДЧС региона Мурат Катпанов сегодня, 15 апреля, совершили облёт паводкоопасных участков Нуринского района. Маршрут проходил через сёла Ныгман, Актубек, Баршино, Соналы и Куланотпес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Ныгмане и Баршино была произведена посадка. Замакима области и глава ДЧС встретились с жителями села Ныгман. Обсуждались вопросы укрепления и поднятия уровня автодорог между селом Ныгман и центром сельского округа Куланотпес, а также участка автодороги районного значения Баршино – Канапья по руслу реки Жаксы-Кон.

В целом в Нуринском районе благодаря принятым мерам не допущено подтоплений жилых домов. Паводковая ситуация в области стабилизовалась. На всех реках отмечается спад воды. Водоёмы вошли в свои русла. Угрозы для населённых пунктов нет.

Контроль за обстановкой осуществляет областной противопаводковый штаб.