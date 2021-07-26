Укравший у банка более 400 млн тенге костанаец получил наказание

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За кражу в особо крупном размере осуждён житель Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Приговор оглашен в суде № 2 города Костаная.

​ Как выяснилось, костанаец Ф. зарегистрировал ТОО «О» на ранее знакомого О., который открыл счет и получил банковскую карточку, привязанную к счету для дальнейшего занятия предпринимательской деятельностью в АО ДБ «Альфа Банк», а затем передал её Ф. Для проведения платежей в онлайн режиме О. зарегистрировал платежную карту в системе «Альфа Мобайл».

Как следует из материалов дела, в период с 22 сентября по 9 октября 2020 года в мобильном банкинге «Альфа мобайл» произошел сбой программного обеспечения, вследствие чего клиентам банка были проведены незаконные переводы денег, то есть суммы операций не списывались с текущего счета отправителя денежных средств, но на платежные карточки получателей зачислялись.

«На момент сбоя программного обеспечения зачисление денег получателям осуществлялось за счет средств банка. 1 октября 2020 года Ф. при осуществлении перевода денежных средств на карты другого банка обнаружил, что денежные средства не списываются со счета, а на счета получателей поступают. Воспользовавшись сбоем программного обеспечения, Ф. произвел неоднократные операции в количестве 849 раз по переводу денежных средств с текущего счета АО ДБ «Альфа Банк» на карточные счета иных лиц, тем самым незаконно перевел денежные средства в размере 416​ 669​ 000 тенге»,- пояснили в суде.

Факт совершения Ф. кражи доказан показаниями представителя потерпевшего, свидетельскими показаниями, а также всей совокупностью имеющихся в материалах дела и вещественными доказательствами.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств​ по делу не было.​ ​

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Заявленный потерпевшей стороной иск на сумму 334​ 714​ 217, 67 тенге был удовлетворен судом.

Приговор в законную силу не вступил.