Укравший из машины 12 млн тенге задержан столичными полицейскими в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в совершение кражи на сумму свыши 12 млн тенге задержан столичными полицейскими. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

«7 февраля в департамент полиции обратилась жительница столицы. По словам женщины, с ее автомашины марки Lexus RX330 была совершена кража крупной суммы денег в размере 12 млн 600 тысяч, хранившиеся в бардачке машины. На момент кражи заявительница с семьей находилась в отъезде. Перед тем, как уехать из города, машина была поставлена на охраняемый паркинг», - сообщили в департаменте полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий благодаря проявленному профессионализму и кропотливой работе, сотрудники полиции вышли на подозреваемого – 31-летнего уроженца города Талдыкоргана.

Как удалось установить, после совершания кражи мужчина уехал из столицы и находился в Алматы. 13 февраля подозреваемый в совершение кражи крупной суммы денег был задержан столичными полицейскими на территории Алматы и доставлен в Нур-Султан.

Задержанный дал признательные показания. На момент задержания он уже успел истратить всю сумму.

По факту ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана.