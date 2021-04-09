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    11:00, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Укравший более семи млн тенге на рынках вор-гастролер задержан в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления полиции района «Байконыр» ДП города Нур-Султана задержан подозреваемый в совершении серии краж на столичных рынках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что задержанный – 36-летний ранее судимый за кражи гражданин является «вором-гастролером». Периодически совершая кражи, мужчина покидал пределы города.
    Сейчас на его счету три «рыночные» кражи. Места преступлений выбраны неслучайно. Как правило, у продавцов рынков, занимающихся оптовой торговлей, находятся в обороте крупные суммы наличных денег.
    Находясь на территории рынка «Шанхай», мужчина под видом клиента, отвлекая продавца, незаметно вытащил из кармана фартука 655 тысяч тенге и скрылся с места преступления. Вторая кража произошла на территории Центрального рынка.
    Находясь в бутике, подозреваемый похитил шесть миллионов тенге.
    Следующую кражу на сумму 800 тысяч тенге подозреваемый совершил на территории ТД «Биг Шанхай».
    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции вор задержан в одной из столичных гостиниц, где он временно проживал.
    По всем фактам возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания. Проводится расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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