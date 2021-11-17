Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области

АТБАСАР.К АЗИНФОРМ - Преступную группу скотокрадов задержали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 ноября в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» сотрудниками УКП ДП совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП, СОБР ДП задержаны трое подозреваемых в краже крупного рогатого скота у местного предпринимателя.

Фигуранты преступления – местные жители от 29 до 42 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Заявление от потерпевшего поступило в ОП Атбасарского района 25 октября. Мужчина рассказал полицейским, что 22 октября пастух сообщил ему о пропаже скота.

Он предпринял самостоятельные поиски и, обнаружив в степи останки, принадлежавших ему 17 коров, обратился в полицию. Сумма ущерба составила 8,5 млн тенге.

По факту начато досудебное расследование ст.188-1 ч.4 «Скотокрадство». Установлено, что злоумышленники, путем отстрела из мелкокалиберной винтовки ТОЗ-8, совершили кражу 17 животных. Во взаимодействии с ЦОУ ДП города Нур-Султана установлено транспортное средство, перевозящее похищенное мясо, реализованное злоумышленниками на столичном рынке.