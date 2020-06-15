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Укравшие 22 млн тенге воры задержаны в Усть-Каменогорске

15 Июня 2020 18:38
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Укравшие 22 млн тенге воры задержаны в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана задержали воров, которые похитили из сейфа квартиры 22 млн.тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что кража была совершена в начале года, а вот задержать подозреваемых удалось только сейчас. Как выяснилось, на оперативный канал 102 УП города Усть-Каменогорска обратился 40-летний житель областного центра по факту кражи денег.

В ходе следствия установлено, о том, что неизвестные лица путем отжима пластикового окна спальной комнаты, незаконно проникли в квартиру потерпевшего, расположенного по улице Нурмаганбетова, где из металлического сейфа в спальной комнате, путем отжима дверцы, тайно похитили денежные средства в сумме 59 000 долларов США. Причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму более 22 500 000 тенге.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица причастные к данному преступлению. В настоящее время все трое фигурантов установлены и задержаны, ими оказались жители Восточно-Казахстанской области в возрасте от 30 до 32 лет. Один из злоумышленников задержан и водворен в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска, еще двое водворены в ИВС в г. Алматы», - рассказал начальник департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

К слову, следственные мероприятия по уголовному делу по факту кражи продолжаются.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Орал Ерланулы

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