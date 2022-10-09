Укравшего в автобусе дорогой телефон задержали полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане задержан серийный карманник, промышлявший кражами в салонах автобусов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Оперативные работники Байконырского района задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в общественном транспорте. Он промышлял в заполненных салонах маршрутных автобусов и подозревается в других карманных кражах на территории города.

Так, в дневное время, находясь в маршрутном автобусе №4, он из кармана сумки похитил сотовый телефон марки Iphone-13 стоимостью 690 тысяч тенге у пассажирки.

По фактам краж проводится досудебное расследование, задержанный дал признательные показания.

Департамент полиции города Астаны рекомендует гражданам во избежание краж личного имущества быть бдительными. Находясь в общественном транспорте, не хранить ценные вещи в легкодоступных местах.