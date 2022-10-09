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    23:00, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Укравшего в автобусе дорогой телефон задержали полицейские Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане задержан серийный карманник, промышлявший кражами в салонах автобусов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Оперативные работники Байконырского района задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в общественном транспорте. Он промышлял в заполненных салонах маршрутных автобусов и подозревается в других карманных кражах на территории города.

    Так, в дневное время, находясь в маршрутном автобусе №4, он из кармана сумки похитил сотовый телефон марки Iphone-13 стоимостью 690 тысяч тенге у пассажирки.

    По фактам краж проводится досудебное расследование, задержанный дал признательные показания.

    Департамент полиции города Астаны рекомендует гражданам во избежание краж личного имущества быть бдительными. Находясь в общественном транспорте, не хранить ценные вещи в легкодоступных местах.


    Теги:
    Транспорт МВД РК Астана Закон и право
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