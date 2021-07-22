Укравшего у жителя Темиртау два млн тенге мужчину задержали гвардейцы
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау гвардейцы задержали мужчину, который обманом завладел 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
«21 июля около 17:00 с управления полиции города Темиртау поступило сообщение. Гражданин написал заявление и просил привлечь к уголовной ответственности мужчину, который путем обмана и злоупотребив доверием завладел его денежными средствами в размере 2 млн тенге.
Начальник войскового наряда рядовой Алдияр Жакынгалиев и патрульные рядовые Ансар Пернебай и Рамиль Абдукаримов во время несения службы, продвигаясь по проспекту Момышулы заметили мужчину, который при виде войскового наряда вел себя подозрительно.
Данный гражданин был схож по ориентировке и доставлен в Восточный ОП для дальнейшего разбирательства. Случай зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 ч. 1 УК РК («Мошенничество»).
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