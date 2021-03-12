Укравшего  пожертвования из храма помогли задержать очевидцы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозрительного мужчину с ящиком в руках по проспекту Республики в городе Нур-Султане заметили очевидцы и сообщили в полицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, находясь днем в храме «Приход Константино-Еленинского храма», совершил кражу ящика для пожертвований, в котором находилось более 70 тысяч тенге.

Задержанный 26-летний житель столицы дал признательные показания. По факту возбуждено уголовное дело. Деньги были возвращены храму. Установлено, что мужчина ранее судим за разбой.







