Укравшего из воинской части продукты на девять млн тенге сержанта осудили в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В военном суде Семейского гарнизона рассмотрено дело сержанта, укравшего из воинской части продукты на девять млн тенге, передает МИА «Казинформ».

Как выяснилось, начальник продовольственного склада воинской части с сентября 2018 по май 2019 года совершил кражу 3 900 продуктовых пайков.

«Таким образом со склада были украдены продукты на 8 951 022 тенге. В ходе судебного разбирательства стороны достигли процессуального соглашения. Военнослужащий был признан виновным по пункту первому части третьей статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» Уголовного кодекса РК и приговорен к ограничению свободы сроком на три года и шесть месяцев. Он также был лишен воинского звания «сержант». Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.