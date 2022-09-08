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    20:55, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Укравшего из авто около 4 млн тенге мужчину разыскивают в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае полиция расследует факт кражи из машины. Неизвестный тайно похитил пакет с деньгами, ущерб составил около 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16 августа в Северный отдел полиции управления полиции города Костаная обратился мужчина и сообщил, что на территории торгового дома, в котором он совершил покупку стройматериалов, припарковал свой автомобиль марки MAN.

    «Во время загрузки товара владелец транспортного средства не заметил, как неустановленнное лицо совершило хищение денежных средств на сумму почти 4 млн тенге»,- пояснили в полиции.

    Изобличить злоумышленника помог видеорегистратор, установленный в машине пострадавшего.

    Данный факт зарегистрирован по статье «Кража».


    Теги:
    Костанай Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Происшествия, ЧС
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