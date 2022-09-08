20:55, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6
Укравшего из авто около 4 млн тенге мужчину разыскивают в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае полиция расследует факт кражи из машины. Неизвестный тайно похитил пакет с деньгами, ущерб составил около 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
16 августа в Северный отдел полиции управления полиции города Костаная обратился мужчина и сообщил, что на территории торгового дома, в котором он совершил покупку стройматериалов, припарковал свой автомобиль марки MAN.
«Во время загрузки товара владелец транспортного средства не заметил, как неустановленнное лицо совершило хищение денежных средств на сумму почти 4 млн тенге»,- пояснили в полиции.
Изобличить злоумышленника помог видеорегистратор, установленный в машине пострадавшего.
Данный факт зарегистрирован по статье «Кража».