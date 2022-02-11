Укравшая медный концентрат на 12,8 млн тенге ОПГ задержана в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими задержана преступная группа, совершившая кражу медного концентрата на 12,8 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
«Кража груза «медный концентрат», принадлежащего АО KAZ Minerals, из грузовых полувагонов была совершена летом прошлого года. Четверо мужчин в ночное время, воспользовавшись тем, что вагоны находились на путях станции в ожидании отправки на пункт назначения, совершили кражу 16 770 кг груза. Ущерб составил 12,8 млн.тг. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступники задержаны на станции Семей», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
По его словам, проведено досудебное расследование по ст.188 УК РК «Кража» и материалы переданы в суд.
«Приговором суда города Шара участники группы приговорены к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно», - отметил генерал-майор полиции.
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