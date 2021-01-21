Украшения по мотивам казахских петроглифов создала художница из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пейзажи, роспись по дереву, картины из кожи и натуральных камней, изделия из солёного теста, работы в технике «джутовая филигрань» и «пейп-арт», украшения из холодного фарфора. Это далеко не полный перечень того, чем занимается карагандинская художница Надежда Рекуц. Неизменным остаётся одно - восхищение природой Казахстана, его традициями и культурой, передает МИА «Казинформ».

«Я больна казахским орнаментом. Когда углубилась в его изучение, оказалось, что он намного богаче, чем мы все представляем. Уже 40 лет живу в Казахстане и вижу вокруг себя одни и те же элементы. А на самом деле орнамент многогранен. Поэтому в моих планах больше узнавать о казахском узоре и применять его в своих работах», - делится художница.

Особое место в коллекции Надежды занимает этническая серия по мотивам фантазийных мифических животных и наскальных рисунков ущелья Тамгалы. Художница создаёт кулоны в особой 3D-технике из полимерной смолы и ювелирной глины. Делает роспись акрилом, используя при этом поталь и фольгированное золото.

«Интернет - великая сила. Я люблю учиться, поэтому постоянно осваиваю новые техники. Как-то наткнулась на наскальные рисунки. Я, конечно, о них знала. Но тут на меня они произвели большое впечатление. Только представьте: степь, ночь, скалы, люди, рисующие животных, свой быт. И всё это происходит много лет назад. Мурашки по коже… Это не какая-нибудь сказка, это настоящая жизнь и история», - говорит мастер декоративно-прикладного искусства.

До изготовления авторской коллекции украшений Надежда уже писала картины и делала украшения из кожи, применяя мотивы петроглифов. Но потом увлеклась ювелирной смолой. В ход пошёл весь природный материал: трава, цветы, коренья, шишки, ракушки, перья птиц…

«Использую всё подряд. То, что под ногами. Боровое и Каркаралинск - неиссякаемый кладезь в этом смысле. А ещё это отличные места, где приходит вдохновение на написание картин. Я буквально влюблена в природу Казахстана. Не устаю писать удивительные рассветы и закаты над маленькими речками и озёрами», - признаётся Надежда Рекуц.

Художница рассказывает, что её супруг очень любит рыбалку. И когда она едет вместе с ним рыбачить, то впитывает степные красоты. А затем все её впечатления выливаются в пейзажи. Вдохновение Надежда черпает не только в природных красотах Казахстана. Не дают скучать и два внука.

«Они мне постоянно что-то советуют, помогают собирать природный материал. Иногда заражают интересными идеями. Кто бы мог подумать, что когда-то я хотела быть актрисой. Собиралась пойти по стопам мамы. Она у меня актриса музыкального театра. Когда я была маленькой, то сидела за кулисами и рисовала всё время. Уже тогда мама разглядела во мне художника. Огромное ей спасибо, что дала мне правильное направление в жизни», - говорит Надежда Рекуц.