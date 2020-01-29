+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Украшения на почти 10 млн тенге похитили у жительницы Темиртау

29 Января 2020 23:23
Поделиться:
Украшения на почти 10 млн тенге похитили у жительницы Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Темиртау проникли в одну из квартир города и похитили ювелирные изделия на общую сумму более 10 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На 62 млн тенге украли кабель с территории СЭС в Жамбылской области
Павлодарец украл дверь из своего подъезда Серию квартирных краж раскрыли в Северном Казахстане В Алматы стали меньше воровать - полиция

26 января в дежурную часть Старагородского отдела полиции УП города Темиртау обратилась 46-летняя жительница города с заявлением, о том, что неизвестные лица, путем отжатия пластикового окна, из квартиры похитили золотые ювелирные изделия и фотоаппарат «Canon». Общий ущерб составил 10 285 000 тенге.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 часть 4 УК РК «Кража чужого имущества в особо крупном размере».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые лица. Ими оказалось 21-летний и 27-летний жители города, которые признались в совершения преступления. Вещественные доказательства частично изъяты», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. На данный момент проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив