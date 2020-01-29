Украшения на почти 10 млн тенге похитили у жительницы Темиртау
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Темиртау проникли в одну из квартир города и похитили ювелирные изделия на общую сумму более 10 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
26 января в дежурную часть Старагородского отдела полиции УП города Темиртау обратилась 46-летняя жительница города с заявлением, о том, что неизвестные лица, путем отжатия пластикового окна, из квартиры похитили золотые ювелирные изделия и фотоаппарат «Canon». Общий ущерб составил 10 285 000 тенге.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье 188 часть 4 УК РК «Кража чужого имущества в особо крупном размере».
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые лица. Ими оказалось 21-летний и 27-летний жители города, которые признались в совершения преступления. Вещественные доказательства частично изъяты», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. На данный момент проводится расследование.
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